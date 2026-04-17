Fernsehen: Woitschack tanzt sich bei Lets Dance in die Ekstase

Besser geht's nicht: Anna-Carina Woitschack und Partner Evgeny Vinokurov holen bei «Let's Dance» 30 Punkte – und feiern ihren perfekten Auftakt in einem wilden Freudentaumel.
Köln - Erst die Höchstpunktzahl, dann der Rausch: Sängerin Anna-Carina Woitschack ist mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov nach einem perfekten Auftritt bei "Let's Dance" im puren Freudentaumel versunken. Das Paar erhielt gleich mit dem ersten Tanz in der Show-Ausgabe vom Freitagabend von allen drei Juroren zehn Punkte - mehr geht nicht.