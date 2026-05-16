Fernsehen: Wer verpasst das Halbfinale von Lets Dance?

In einem hochklassigen Viertelfinale beweisen die übriggebliebenen Paare bei «Let's Dance», was sie draufhaben. Das Ergebnis zeigt: Man muss die Jury gar nicht überzeugen, um weiterzukommen.
Köln - Sie lag überraschend hinten und hat es doch geschafft: Sängerin Anna-Carina Woitschack gehört zu den vier Prominenten, die im Halbfinale von "Let's Dance" stehen. Woitschack bekam am Freitagabend in der RTL-Tanzshow zwar die wenigsten Jurypunkte - doch die Zuschauer wollten, dass sie weitertanzt. Damit bleibt die einzige übriggebliebene weibliche Kandidatin weiter im Rennen. Für "GZSZ"-Schauspieler Jan Kittmann ist indes Schluss.