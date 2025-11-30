Fernsehen: US-Musiker bei The Masked Singer ausgeschieden

Bei der ProSieben-Rateshow «The Masked Singer» ist der «Dude» raus. Ein internationaler Star steckte im Kostüm einer lässigen Stinkwanze.
Köln - Der Bassist der Bloodhound Gang, Evil Jared Hasselhoff, ist in der Musikshow "The Masked Singer" enttarnt worden. Der US-Musiker war als eine mit Goldschmuck behangene Stinkwanze namens "Dude" verkleidet. In der vierten Folge der ProSieben-Show bekam der 54-Jährige zu wenige Stimmen von den Zuschauern und musste sich daher zu erkennen geben. Verblieben sind damit - vor dem Finale am 13. Dezember - noch fünf Sänger oder Sängerinnen.