Mehrere Männer werden nach ihrer Ermordung brutal verstümmelt. Aber die TV-Ermittler aus Ostfriesland haben es in ihrem aktuellen Fall schwer, eine Verbindung aller drei Opfer zu finden.

Aurich/Berlin - Rückblick ins Jahr 2020: Touristen dürfen sich während der Corona-Pandemie nicht in Ostfriesland aufhalten, dem Einsatzbereich von TV-Kommissarin Ann Kathrin Klaasen im ZDF-Krimi "Ostfriesensturm". Doch ausgerechnet ein verbliebener Urlauber wird ermordet aufgefunden - er wurde entmannt und es wurde ihm das Genital in den Mund gesteckt. Zuvor war das Opfer mit einem präzisen Stich in den Nacken getötet worden. Und zeitnah werden zwei weitere Männer ebenfalls so grausam umgebracht, einer im Zoo, einer an der Küste.

Zu sehen ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans der "Ostfrieslandkrimi"-Romanreihe von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf am heute um 20.15 Uhr im ZDF-Fernsehen. Außerdem ist der Film bereits im Streamingportal des Senders verfügbar.

War es Abschreckung?

Im Fokus der Ermittler steht die ungewöhnliche Mordmethode: "Das hat eine Frau getan, eine Frau im Blutrausch", ist der erschütterte Ermittler Rupert (gespielt von Barnaby Metschurat) überzeugt.

Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) aber weiß, dass dies eine Mordtechnik der kalabrischen Mafia ist - "so werden Denunzianten von der ’Ndrangheta hingerichtet und ausgestellt als Abschreckung für andere".

War es ein Rachefeldzug?

Während das erste Opfer, ein Lehrer, vor ein paar Jahren gegenüber einer Schülerin übergriffig geworden sein soll, gilt das zweite Opfer als rechtsextrem. Aber auch dieser Mann hatte mit der besagten Schülerin von einst zu tun - Rena Köller (Paula Schramm) war seine Studentin und sie engagiert sich mit ihrer rein weiblichen Wohngemeinschaft gegen rechts.

"Natürlich weinen wir ihm keine Träne nach", sagt eine der Mitbewohnerinnen über das zweite Mordopfer. Jakob Bauer sei ein Hetzer gewesen. Allerdings stellt sich heraus, er war zugleich als V-Mann Gehilfe des Verfassungsschutzes - aber dies nur augenscheinlich. Eigentlich baute Bauer im Verdeckten eine Organisation mit Ziel auf, die bestehende Staatsordnung zu zerstören. Viele mögliche Motive tun sich auf - wollte sich jemand an dem zweifachen Verräter rächen?

Und das dritte Opfer? - Eine Bekanntschaft vom Porno-Karaoke

Zugleich spitzt sich in der Nachbarfamilie des Ermittlerpaares Klaasen und Weller ein Drama zu: Der Mann hat ein Alkoholproblem und die Frau wird zum Sex gezwungen von einem Freund ihres Partners. Der Teenagersohn Niklas bekommt all das mit - und der verstörte Junge bringt in seiner Verzweiflung diesen Freund um.

"Ein Mann, Mitte 50", aber das mit den Genitalen sei "irgendwie anders", berichtet Ermittlerin Jessi Jaminski (Sofie Eifertinger) dem Team nach dem Leichenfund am Wasser. Auf ihre Chefin Klaasen wirkt die Verstümmelung wie abgebrochen, Uwe Spix wurde zudem erwürgt statt erstochen. Hauptkommissar Rupert kennt das Opfer sogar - vom Porno-Karaoke, "so wie Karaoke, nur nicht mit Singen, sondern mit Stöhnen mit verteilten Rollen".

Kultfigur Rupert im Fokus

Rupert erhält in dieser Folge einen größeren Ermittlungsanteil als zuletzt üblich - was Fans der Buchreihe freuen dürfte. Der eigenwillige und etwas tollpatschige, gerne nörgelnde Ermittler, dessen Vorname in der Serie nicht genutzt wird, hat Kultstatus in den Romanen und mit "Rupert Undercover" ab 2020 eine Spin-off-Buchreihe erhalten.

Der Kommissar steigert sich in "Ostfriesensturm" regelrecht in seine Empörung und in seine Mutmaßung zum Motiv hinein: Für ihn muss es eine oder müssen es gar mehrere mörderische Frauen gewesen sein, die Männer bestrafen wollen. Auch seine Kollegen Weller und Klaasen können ihm hier "einen Punkt" zugestehen: Die Frauen-WG um Rena Köller hat "Verbindungen zu zwei Mordopfern, das kann kein Zufall sein".

Doch mitten in diesem Gespräch von Weller und Klassen kommt die Besonderheit dieser Krimireihe zum Tragen: Die Hauptfigur Klaasen hat häufiger mal Visionen, die sie Motive und Zusammenhänge spüren lassen, die den Kollegen fremd bleiben. Sie erlebt nun nach, wie das dritte Opfer ermordet wurde.

Dabei wird sie beobachtet und belauscht von einem unbekannten Mann - und die Geschichte erhält eine Wendung, mit der so nicht zu rechnen war.