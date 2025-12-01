Fernsehen: Thomas Gottschalk hat Krebs - Ich muss gesund werden

Thomas Gottschalk hat die Reißleine gezogen: Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte er seine Krebs-Erkrankung öffentlich. Er könne nicht mehr auftreten.
München/Kitzbühel - Nach seinen heftig diskutierten Auftritten bei der Bambi-Gala und der Romy-Verleihung hat Moderator Thomas Gottschalk (75) seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte der 75-Jährige in einem "Bild"-Interview. Und weiter: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."