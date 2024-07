Fernsehen: Tatort-Schurke Bartholomäi: Berlin ist so teuer geworden

1 Schauspieler Florian Bartholomäi sorgt sich um das Auskommen der Schauspielerinnen und Schauspieler in Berlin. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Mieten explodieren. Alles wird kostspieliger. Doch die Filmbudgets werden nicht größer. Florian Bartholomäi sorgt sich um das Auskommen der Schauspielerinnen und Schauspieler: «Freiheit verschwindet.»









Berlin - "Tatort"-Schurke Florian Bartholomäi sieht viele deutsche Schauspieler zunehmend am Rande der Existenznot - besonders in der Hauptstadt. "Ich bin vor knapp 20 Jahren nach Berlin gekommen. Es gab Leerstand, günstige Mieten, und ich dachte: "Okay, super. Schauspiel ist eh ein harter Beruf. Man hangelt sich so von Projekt zu Projekt und in Berlin klappt das irgendwie"", sagt der 37-Jährige in einem dpa-Interview.