Ein brennendes Hochhaus, 13 Tote und auch Jahre später viele Ungereimtheiten. Je näher die Frankfurter «Tatort»-Kommissare der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr – auch für sie selbst.
Frankfurt/Main - "Ich will nur Gerechtigkeit - für meine Mutter", sagt Alima Adak. Jahre zuvor hat sie jene Mutter bei einem verheerenden Hochhausbrand in Frankfurt verloren, als eins von 13 Todesopfern. Längst ist ein Untersuchungsausschuss mit dem Fall beschäftigt, der die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen soll. Als dieser ergebnislos zu enden droht, bittet Adak ihren Ex-Freund um Hilfe: Ermittler Hamza Kulina (Edin Hasanovic).