Eine der bekanntesten Nachrichtensprecherinnen Deutschlands wird 65. Ihr «Tagesschau»-Kollege Jens Riewa kennt Susanne Daubner seit vielen Jahren und denkt an ihre Anfangszeiten zurück.
Hamburg - Die "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner eint nach Ansicht ihres Kollegen Jens Riewa die Generationen in Deutschland. "Heute bist Du der Nation nahezu heilig, Du einst wie keine andere die Generationen", sagte der "Tagesschau"-Chefsprecher auf dpa-Anfrage anlässlich des 65. Geburtstags von Daubner am heutigen Donnerstag.