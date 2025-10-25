Es erfülle sie bis heute immer noch mit großer Freude, dass sie so jung schon in einem Klassiker mitwirken durfte. "Aber ich war damals kein Star, sondern ein Kind, das ein- oder zweimal im Fernsehen zu sehen war." Es habe feste Regeln für Produktionen gegeben: "In der DDR wurde sehr darauf geachtet, dass kein Kult um Kinder entsteht. Gedreht wurde nie während der Schulzeit, geprobt wurde nach der Schule, gedreht in den Ferien. Das Kindeswohl stand immer im Mittelpunkt."