Fernsehen: Stefan Raab: Ich mach wieder Shows

1 Sieht er noch so aus? Raab verschwand lange aus der Öffentlichkeit. Foto: Matthias Balk/dpa

Jetzt ist es raus: Der Raabinator ist zurück im TV. Da ist es fast egal, dass er noch kurz vor der Ankündigung im Boxring verloren hat. Denn er war neun Jahre lang nicht vor der Kamera zu sehen.









Düsseldorf - Stefan Raab kehrt ins Fernsehen zurück. "Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows", sagte der Entertainer am Samstagabend in Düsseldorf. "Es geht nächste Woche los." Er werde mindestens die nächsten fünf Jahre für den Streamingdienst RTL+ arbeiten. Start sei am kommenden Mittwoch. Es gebe jede Woche eine Million Euro zu gewinnen. Der Name: "Du gewinnst hier nicht die Million."