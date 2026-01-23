Fernsehen: Stefan Raab bekommt eigene Live-Show zum Dschungelcamp

Das Dschungelcamp wird um einen Star reicher - wenn auch nicht in der Sendung selbst. Im Anschluss läuft künftig eine Spezial-Ausgabe der «Stefan Raab Show». Zudem gibt es dieses Jahr zwei Camps.
Köln - Stefan Raab wird in den kommenden Wochen in einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner "Stefan Raab Show" das Dschungelcamp satirisch kommentieren. Laut RTL sollen die sechs Live-Ausgaben mit Titel "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der nächsten beiden Wochen jeweils um 23.30 Uhr beginnen.