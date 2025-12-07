Ein historischer Abschied - aber mit überraschend wenig Pathos: Thomas Gottschalk verlässt die große Show-Bühne. Mit ihm vergeht eine Fernseh-Ära.
Köln/Hürth - Es gibt einen Moment in der großen Abschiedsshow von Thomas Gottschalk, da wird er mit dem Sandmännchen verglichen. Es soll geraten werden, wer von beiden jünger ist - die glitzernde Show-Legende oder der etwas biedere Zipfelmützen-Mann. Gottschalks alter Wegbegleiter Mike Krüger wittert Majestätsbeleidigung. "Was für ein Vergleich!", ruft er empört. "Thomas, sie haben dich mit dem Ost-Sandmännchen verglichen!"