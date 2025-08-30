Viele erwarten mit Spannung den Auftritt von Gloria-Sophie Burkandt in dem neuen ProSieben-Quiz «Deutschlands dümmster Promi». Die Tochter von CSU-Chef Söder tritt gegen den Sohn von Armin Laschet an.
Unterföhring - Politiker-Tochter Gloria-Sophie Burkandt hat sich ohne Wissen ihres Vaters Markus Söder bei der ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" angemeldet. "Mein Vater wusste nichts davon", vertraute die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur an. "Er hat so viel um die Ohren und trägt eine große Verantwortung. Da finde ich, sollte man respektieren, dass politische Angelegenheiten wichtiger sind als eine Fernsehsendung", so das Model mit Blick auf die Verpflichtungen des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs.