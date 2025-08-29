Fernsehen: Rebecca Mir hört bei taff auf

1 Mir hört bei "taff" auf - (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Nach mehr als 14 Jahren bei ProSieben beginnt für Rebecca Mir ein neuer Abschnitt. Was die Moderatorin über ihren Abschied von «taff» sagt.







Link kopiert



Karlsruhe - Fernsehmoderatorin Rebecca Mir hört bei der Sendung "taff" auf. "Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei "taff" – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen", schrieb das Model auf der Plattform Instagram. "Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt." Sie sei dankbar und stolz auf alles, was sie gemeinsam mit dem Team von "taff" erreicht habe. Was sie nun plant, verriet sie nicht.