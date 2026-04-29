Fernsehen: Paul Janke wird noch einmal zum Bachelor

Comeback mit 44: Der Ur-Bachelor Paul Janke sucht im TV erneut die große Liebe. Interessierte Frauen können sich bereits bewerben – der alte und neue Bachelor zeigt sich «komplett offen».
Köln - TV-Star Paul Janke sorgt für eine Überraschung: Der 2012 als "Ur-Bachelor" bekannt gewordene Junggeselle kehrt in alter Rolle zurück in die Welt der RTL-Datingshow. Unter dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" soll es eine neue Staffel des Kuppel-Formats geben, wie der Sender ankündigte - mit dem mittlerweile 44-Jährigen. Interessierte Frauen könnten sich dafür bereits bewerben. Jankes Comeback als "Bachelor" ist nach Angaben von RTL eine Premiere in Deutschland.