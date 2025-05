Fernsehen: Patrick Kalupa: Depression galt früher als Makel

1 Patrick Kalupa ist gegen Tabuisierung. (Archivfoto) Foto: Jonathan Penschek/dpa

Menschlichkeit, Freundschaft und Einfühlungsvermögen sind die großen Themen der ZDF-Reihe «Dr. Nice». Doch dieses Mal hat der Titelheld mit inneren Dämonen zu kämpfen. Sein Darsteller findet das gut.









Link kopiert



Berlin - Schauspieler Patrick Kalupa alias TV-Arzt "Dr. Nice" findet es gut, dass in deutschen Fernsehserien heutzutage seelische Probleme kein Tabu mehr sind. "In den 90er Jahren wurden psychische Erkrankungen oft im Kontext von Kriminalität, sehr klischeehaft gezeigt und stigmatisiert", sagte der Berliner TV-Star (45) in einem dpa-Interview. "Das ist heute zum Glück wirklich anders."