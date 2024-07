Oscar-Hit "Everything, Everywhere, All at Once" läuft im TV

1 Am Freitag (12. Juli) läuft der Kinohit "Everything, Everywhere, All at Once" in der ARD (22.20 Uhr). Foto: 2022 LEONINE Studios/ARD/dpa

Der Kinohit «Everything, Everywhere, All at Once» hat im vergangenen Jahr bei den Oscars abgeräumt. Nun ist die Science-Fiction-Komödie auch im deutschen Fernsehen zu sehen.









Berlin - Menschen, die "Everything Everywhere All at Once" gesehen haben, wissen: Es ist schwer zu erklären, worum es in diesem Film geht, der bei den Oscars 2023 siebenmal ausgezeichnet wurde - unter anderem als bester Film. Am Freitag ist der Kinohit erstmals im Free-TV zu sehen: um 22.20 in der ARD.