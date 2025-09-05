Fernsehen: Öffentlich-Rechtliche nur noch mit modernen Geräten zu sehen

Das Kürzel HD steht für «High Definition», also hohe Bildauflösung. Fast alle Fernseher in Deutschland sind schon damit ausgerüstet. Wer aber noch eine sehr alte Glotze hat, guckt bald in die Röhre.
Mainz - Veraltete Fernsehgeräte ohne HD-Empfang können in Deutschland bald keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr empfangen. Nach der ARD stellt nun auch die ZDF-Senderfamilie die Satelliten-Verbreitung in SD-Qualität ein. Auch große Kabelnetzbetreiber wie Vodafone und Pyur schalten die letzten öffentlich-rechtlichen Sender in SD noch dieses Jahr ab.