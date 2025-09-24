Fernsehen: Noch ein neuer Job: Verona Pooth rätselt bei Masked Singer

Die ProSieben-Show «The Masked Singer» geht in ihre zwölft Staffel - und präsentiert ganz neues Personal. Künftig darf Moderatorin Verona Pooth versuchen, kostümierte Promis zu enttarnen.
Köln - Da werden Sie geraten: Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") wird sich künftig in der Show "The Masked Singer" an der Enttarnung maskierter Promis versuchen. Die 57-Jährige werde zusammen mit Komiker Chris Tall Teil des neu formierten Rateteams, kündigte der Sender ProSieben an. Von Folge zu Folge gesellt sich zudem ein wechselnder Rategast zu dem Duo. Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 8. November.