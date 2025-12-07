Fernsehen: Nachfolge bei Denn sie wissen nicht, was passiert offen

1 Das bisherige Trio der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Foto: Julia Feldhagen/RTL/dpa Das Trio Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger gibt nach sieben Jahren eine Samstagabendshow ab. Wer für die drei kommt? Unklar.







Köln/Hürth - Der Fernsehsender RTL hat die neuen Gastgeber der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" zunächst noch nicht bekanntgegeben. Seit 2018 hatten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger durch die Sendung geführt. Gottschalk zog sich an diesem Wochenende aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück, daraufhin verließen auch Jauch und Schöneberger das Format.