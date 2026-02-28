Die neue Staffel von «Let's Dance» startet mit starken Auftritten und bekannten Gesichtern. Ein Schweizer Sportler holt sich die Gunst der Zuschauer und Jury - und damit auch ein wichtiges Ticket.
Köln - "Ninja Warrior Germany"-Kletterer Joel Mattli hat die Latte für die anderen Kandidaten bei der RTL-Show "Let's Dance" weit nach oben gehängt. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 31-Jährige in der ersten Ausgabe der neuen Staffel das sogenannte Direkt-Ticket. Damit kann er in der nächsten Folge von "Let's Dance" nicht rausfliegen.