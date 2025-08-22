Vergleichbares hat die Welt noch nicht gesehen: Die mit Grimme-Preisen überhäufte Satirikerin Maren Kroymann versammelt Stars wie Filip Pavlović, Cecilia Asoro und Fabio Knez zu einem Reality-Special.
Berlin - Fans von Maren Kroymann werden Augen machen. Deutschlands bekannteste Kabarettistin verlässt endgültig die intellektuelle Komfortzone und stürzt sich hinab in die Welt des Reality-TV. "Ich will die Follower. Ich will die Reichweite. Ich will angekreischt werden von Teenagern in der U-Bahn."