1 Moderator Jens Hübschen befragt in Schiltach Passanten. Foto: Sum

Schiltach oder Elmstein? Schwarzwald oder Pfälzer Wald? Wer bei "Stadt, Land. Quiz" die Nase vorne hat, wird am Samstag aufgelöst.















Schiltach - Das "Städteduell" des SWR-Fernsehens, bei dem sich das Flößerstädtle mit dem 4400-Seelen-Ort Elmstein misst, wird am Samstag, von 18.45 bis 19.30 Uhr ausgestrahlt. Gedreht wurde das Ganze Mitte Februar.

Zwei Städtepaten quizzen mit

In dem Quizformat treten zwei Gemeinden zu einem bestimmten Thema gegeneinander an – in diesem Fall gab’s allerlei Fragen und Aufgaben rund ums Holz. Moderator Jens Hübschen sprach dafür Zufallskandidaten auf der Straße an. Aber auch zwei Städtepaten, für Schiltach wurden Ursula Buzzi und Thomas Kipp ausgewählt, stellen ihr Fachwissen unter Beweis. Welche Stadt letztlich mehr Punkte sammeln konnte, wird am Ende der Sendung verraten.