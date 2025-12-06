Fernsehen: Gottschalks großes Show-Finale

Es soll eine unterhaltsame Samstagabendshow werden und zugleich der Schlusspunkt einer einzigartigen TV-Karriere: Der krebskranke Thomas Gottschalk verabschiedet sich bei RTL von der großen Bühne.
Köln - Dass Thomas Gottschalk in TV-Rente gehen würde, war schon länger bekannt. Kurz vor seinem 75. Geburtstag im Mai sagte er, der Zeitpunkt sei gekommen, "wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus". Heute um 20.15 Uhr ist es nun so weit. Noch einmal ins Rampenlicht. Mit der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" verabschiedet sich Gottschalk von der Samstagabendunterhaltung. Ein Auftritt im Schatten seiner Krebserkrankung.