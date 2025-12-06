Thomas Gottschalk hat seine letzte Samstagabendshow mitten in der Sendung verlassen. Unter großem Applaus ging der 75-Jährige während einer Musiknummer aus dem Saal der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert".







Köln/Hürth - Thomas Gottschalk hat seine letzte Samstagabendshow mitten in der Sendung verlassen. Unter großem Applaus ging der 75-Jährige während einer Musiknummer aus dem Saal der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert". Ob er zum Ende zurückkehrt, blieb zunächst offen.