Fernsehen: Gil Ofarim ist der Dschungelkrone ganz nah

Der Musiker steht im Finale des Dschungelcamps – trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person. Simone Ballack wird dagegen von ihren Mitstreitern zur Favoritin auserkoren - und fliegt raus.
Murwillumbah - Musiker Gil Ofarim hat es ins Finale des RTL-Dschungelcamps geschafft. Der 42-Jährige, dessen Rolle in der Show kontrovers diskutiert wird, erhielt am Abend bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" genügend Stimmen der Zuschauer und kann somit am Sonntag um die sogenannte Dschungelkrone kämpfen.