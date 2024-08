Fernsehen: Genf oder Basel? Entscheidung über ESC-Ort fällt Ende August

2 Genf ist noch im Rennen als Austragungsort für den ESC 2025. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Zwei Schweizer Städte sind noch im Rennen um die Austragung des Eurovision Song Contest 2025. In einer von ihnen sind die Hotelpreise schon vor der Bekanntgabe durch die Decke geschossen.









Genf - Wo genau findet der Eurovision Song Contest 2025 statt? In der Schweiz, das ist bekannt, weil Nemo beim diesjährigen ESC in Malmö mit dem Lied "The Code" für die Schweiz den Sieg geholt hat. Als Austragungsorte sind noch Basel oder Genf im Rennen. Wer von beiden den Zuschlag erhält, wird am 30. August bekanntgegeben.