Fernsehen: Für diesen Promi ist schon Schluss bei Lets Dance

Die neue Staffel der TV-Show «Let's Dance» geht gerade erst richtig los. In der zweiten Folge gibt es direkt die erste große Überraschung.
Köln - Das kam überraschend: Für Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") ist die RTL-Tanz-Show "Let's Dance" kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 52-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin erhielten am Freitagabend die wenigsten Zuschauerstimmen - und fliegen damit als Erstes raus. "Es ist, wie es ist", sagte die Moderatorin kurz nach dem Rauswurf.