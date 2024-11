Fernsehen: DSDS-Juror Pietro Lombardi spricht von Show-Abschied

Köln - DSDS-Juror Pietro Lombardi wird nach eigenen Angaben die Musik-Castingshow verlassen. In einem Post auf Instagram sagte der Sänger in einer Art Dankesrede: "DSDS war für mich Familie." Er habe das mit Herzblut gemacht. "Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter - denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein."

Beim Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am Samstagabend (20.15 Uhr, RTL) will der 32-Jährige, den eine Freundschaft mit Juror-Altmeister Dieter Bohlen verbindet, noch mal die Bühne betreten und den Abend genießen, versicherte er. Gegen Ende des Posts bekräftigte Lombardi, er verlasse DSDS. RTL hat sich bislang nicht dazu geäußert. Die Jury der am Samstag endenden 21. Staffel der Show besteht aus Bohlen, Lombardi, Beatrice Egli und Loredana.

Was Lombardi "ein bisschen enttäuscht" hat

Mit Blick auf die kommende Staffel hatte die "Bild"-Zeitung kürzlich über Veränderungen in der DSDS-Jury geschrieben - RTL hatte dazu keine Stellungnahme abgegeben. Lombardi äußerte sich in dem Instagram-Post etwas kryptisch zu den angeblichen Umständen rund um seinen Abschied: Was ihn "ein bisschen enttäuscht" habe, sei die Art und Weise gewesen, wie man in dem Moment mit ihm umgegangen sei. Aber auch das nehme er seiner "Familie" niemals übel.

Der 32 Jahre alte Popsänger war 2011 selbst als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow bekanntgeworden. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie "Call My Name", "Senorita" und "Phänomenal".

Auftritt von Bushido im Finale

Änderungen in der DSDS-Jury sind an sich nichts Neues. Immer mal wieder werden Jury-Mitglieder ausgewechselt. Mit Blick auf die kommende Staffel hatte die "Bild" berichtet, dass nur Bohlen gesetzt sei - Lombardi, Egli und Loredana stehen demnach vor einer Ablösung. Als mögliches neues Jury-Gesicht brachte die "Bild" den Namen Bushido ins Spiel. Eine dpa-Anfrage beim Management von Bushido blieb unbeantwortet.

RTL teilte nun mit, dass der 46 Jahre alte Rapper beim Live-Finale von DSDS auftrete. "Was sich genau dahinter verbirgt, wird aber erst in der Live-Show verraten…", hieß es. Bushido hatte schon am Vortag per Videobotschaft im RTL-Programm eine Spur gelegt.

Lombardi zuletzt wegen eines privaten Krachs in den Schlagzeilen

Lombardi stand kürzlich auch wegen eines privaten Krachs mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa in den Schlagzeilen. Ende Oktober hatten beide Details dazu in einem gemeinsamen "Bild"-Interview preisgegeben. Die Influencerin hatte sich demnach nach dem Streit ins Krankenhaus begeben. Nach eigenen Angaben wurden sie und ihr gemeinsames Baby durchgecheckt - es sei alles in Ordnung gewesen. Über Lombardi sagte Rypa in dem Zeitungsinterview: "Er hat mich nicht geschlagen." Auch der Sänger betonte: "Ich bin kein Frauenschläger!"