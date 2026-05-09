Fernsehen: Diesen Promi traf es diesmal bei Lets Dance

In der neunten Show von «Let's Dance» wurde es zunächst sehr emotional, dann traten die Promis zum Duell an. Einer konnte mit seinen Tänzen weder Jury noch Publikum überzeugen.
Köln - In der vergangenen Woche musste er schon zittern - kurz vor dem Viertelfinale ist nun Schluss für Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer bei "Let's Dance". Der 37-jährige Musiker erhielt in der neunten Show der Tanzsendung nicht nur erneut die wenigsten Stimmen der Jury, sondern konnte auch die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Dabei hatte Schäfer für eines der Highlights in der neuen Show gesorgt.