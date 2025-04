Fernsehen: Britische Schauspielerin Jean Marsh gestorben

2 Marsh erhielt einen Ritterorden für ihre Verdienste um die Schauspielkunst. (Archivbild) Foto: Sean Dempsey/PA Wire/dpa

In den 70er Jahren kannte man Jean Marsh als Hausmädchen Rose Buck aus der Fernsehserie «Das Haus am Eaton Place». Auch die Idee für die Serie stammte von ihr. Nun ist sie mit 90 Jahren gestorben.









London - In Deutschland war sie vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie "Das Haus am Eaton Place" bekannt - nun ist die britische Schauspielerin Jean Marsh im Alter von 90 Jahren gestorben. Marsh starb friedlich in ihrem Bett, wie ihr Vertrauter Michael Lindsay-Hogg der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Sonntag mitteilte. Er würdigte die Schauspielerin als "instinktiv einfühlsame Person, die von allen geliebt wurde, die ihr begegneten".