TV-Moderator Florian Silbereisen vertritt seine Kollegin Esther Sedlaczek in deren Babypause - allerdings nicht bei der «Sportschau».

Köln - TV-Moderator Florian Silbereisen springt für seine Kollegin Esther Sedlaczek ein, wenn sie in Babypause geht. Silbereisen ersetzt sie Ende August allerdings nur bei der ARD-Samstagabendsendung "Die große Maus-Show". Das teilte der Westdeutsche Rundfunk mit. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Esther Sedlaczek, die auch als "Sportschau"-Moderatorin bekannt ist, sagte laut Mitteilung dazu: "Die große Maus-Show liegt mir total am Herzen! Da ist es mir besonders wichtig, wer mich in meiner Babypause vertritt. Florian ist meine allererste Wahl: Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Danke, Flori, dass du für mich einspringst."

Florian Silbereisen ergänzte laut WDR-Angaben: "Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung. Nimm mich ein Stück mit, liebe Maus! Und alles Liebe für Dich und dein Baby, liebe Esther."

Esther Sedlaczek begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer in der nächsten Ausgabe am 28. Juni noch persönlich. In dieser Folge wird Florian Silbereisen bereits im Studio vorbeischauen und Esther Sedlaczek und der Maus einen Besuch abstatten. Die Ausgabe mit Gastgeber Florian Silbereisen wird im August zu sehen sein.