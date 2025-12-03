Fernsehen: Auch Jauch und Schöneberger beenden RTL-Spielshow

Mit Thomas Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Moderatoren Barbara Schöneberger und Günther Jauch von der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zurück. Die Sendung soll aber weitergehen.
Köln - Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.