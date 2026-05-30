Fernsehen: Anna-Carina Woitschack gewinnt Lets Dance

Nach Monaten mit Glitzer, Tränen, ein wenig Blut und unzähligen Joachim-Llambi-Urteilen steht nun fest, wer die RTL-Show «Let's Dance» gewinnt. Es ist eine Frau mit Puppentheater-Vergangenheit.
Köln - Sängerin Anna-Carina Woitschack hat die RTL-Show "Let's Dance" gewonnen. Die 33-Jährige sicherte sich zusammen mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov in der Nacht zum Sonntag den Titel "Dancing Star 2026", den es in der Sendung zu gewinnen gibt - ebenso wie einen großen Pokal in Form einer Discokugel.