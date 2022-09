1 Das "Schweizer Lädele" ist in einem Beitrag des SWR Fernsehens zu sehen. Quelle: Unbekannt

In der Reihe "Im Südwesten kocht die Welt", war diesmal auch Rottweil vertreten – genauer gesagt das "Schweizer Lädele" von Sabine Horn.















Rottweil - Spezialitäten aus der Schweiz und Südafrika standen kürzlich im SWR Fernsehen im Mittelpunkt. Einer der Drehorte war dabei das "Schweizer Lädele" direkt am Schwarzen Tor.

Schmucker Laden macht neugierig

Schaumküsse, oder vielmehr Schweizer Schaumküsse mit vielerlei Geschmacksrichtungen stehen dort im Mittelpunkt. Ein Dessert mit Schaumküssen und allerlei andere Schmankerl kredenzt Horn in dem Beitrag, der bereits im November gedreht wurde, ebenfalls. Dass es in Rottweil so einen schmucken Schweizer Laden gibt, hatte die Fernsehleute neugierig gemacht, und schon war der Dreh beschlossene Sache. Der Beitrag ist in der Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3NyLW9ubGluZS5kZS9JU0tEV18xMTkxNDQ abrufbar.