Ferienzeit mit Hund: So gelingt der Urlaub mit dem Vierbeiner

1 Viele Urlauber würden ihren treuen Vierbeiner gerne mitnehmen. Damit das klappt, haben wir zusammengestellt, worauf man für die Reise mit Haustier achten muss. (Symbolbild) Foto: Tobias Hase/dpa-tmn/Tobias Hase

Sommerzeit ist Urlaubszeit – darauf sollte man vorbereitet sein, auch mit Hund. Nicht jeder Vierbeiner kann einfach mitgenommen werden und wenn, dann gilt es besonders darauf zu achten, dass für den pelzigen Weggefährten spezielle Vorkehrungen getroffen wurden. Wir haben zusammengestellt, insbesondere für Hunde, was es zu beachten gilt.









Link kopiert



Ferienzeit ist Reisezeit. Für viele von uns heißt das: Koffer, Taschen und Rucksäcke packen und ab in den Urlaub - ob mit Auto, Camper oder im Flieger. Viele Menschen, auch in der Region, stehen jedoch vor dem Urlaub vor der Frage, was in der Zeit aus dem pelzigen Mitbewohner wird.