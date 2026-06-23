Ferienzeit besonders „explosiv“: Kinder vor häuslicher Gewalt retten – Jugendamt Schwarzwald-Baar-Kreis rückt aus

Ein Mann dreht durch, würgt die Mutter der Kinder – die Polizei wird gerufen. Ein Fall, wie er sich mehrfach im Jahr im Schwarzwald-Baar-Kreis abspielt. So oft muss das Jugendamt einschreiten.

Überwiegend seien es Männer, die Gewalt ausübten, zu einem geringen Anteil Frauen. 1439 Kinderschutzmeldungen wegen häuslicher Gewalt oder Verwahrlosung gingen im vergangenen Jahr beim Kreisjugendamt Schwarzwald-Baar ein, im Vorjahr waren es noch 1010, alles in allem ein Anstieg um 40 Prozent und mehr Arbeit für das Betreuerteam.

Wie Heike Rau, die neue Leiterin des Kreisjugendamtes, in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses berichtete, kamen die Betroffenen über die Polizei, aber auch von Erzieherinnen in Kitas oder Ganztagsschulen, von Lehrern, aufmerksamen Nachbarn, aber auch von Kindern und Jugendlichen selbst. Daraus erwuchsen dann 527 Verfahren.

Alle eingehenden Kinderschutzmeldungen müssen geprüft werden, weshalb das Kreisjugendamt jetzt weitere Personalstellen beantragt hat. Der Allgemeine Sozialer Dienst (ASD) und der Kriseninterventionsdienst (KID) des Kreisjugendamtes stehen in der Bewältigung der steigenden Zahl von Fällen permanent vor einer großen Herausforderung.

Zu beobachten sei, dass besonders in den Schul- und Kindergartenferien der Familienfrieden gefährdet sei. Auch Wochenenden sind Stoßzeiten, in denen es besonders zu Kinderschutzmeldungen kommt. Ein trauriger Rekord wurde am Wochenende nach der ersten Pfingstferienwoche erzielt: zwölf Meldungen an einem Wochenende, das Jugendamt musste sieben Kinder in Obhut nehmen.

Jugendamt: In Ferienzeiten fehlt die Tagesstruktur

Jugendamtsleiterin Heike Rau: „Wir stellen schon seit längerer Zeit fest, dass Ferienzeiten explosiver werden. Schule und Kita, die eine feste Struktur bieten, sind geschlossen, und zu Hause gibt es Belastungen, besonders wenn Jobsorgen und Krankheit dazukommen.

Dann kommt es häufig zu Streit zwischen den Eltern. In allen an jenem Wochenende gemeldeten Fällen sei häusliche Gewalt der Auslöser gewesen. „Und das ist meist nicht die Ohrfeige, die ein Kind kriegt – deswegen gibt es keine Inobhutnahme, sondern schwere häusliche Gewalt.“

Die Jugendamtsleiterin wurde konkreter: „Das sind beispielsweise Väter, die die Frauen würgen bis zur Bewusstlosigkeit.“ Bei schweren häuslichen Gewaltfällen wird in der Regel die Polizei gerufen. „Die macht eine Gefährderansprache, im Zweifel spricht sie auch einen Platzverweis aus, damit der Täter das Haus verlässt“, berichtete Heike Rau.

Kinder aus Familien rausholen

Das Jugendamt wird hinzugezogen und kümmert sich um die Kinder. „Meist ist es notwendig, sie herauszuholen“, so die Jugendamtsleiterin weiter, „vor allem wenn ersichtlich ist, dass sich die Mutter nicht klar schützend vor die Kinder stellt. Das haben wir oft.“ Meist würden die Frauen beschwichtigen, die Kinder hätten geschlafen und von dem Streit nichts mitbekommen.

Zum ersten Mal im Jugendhilfeausschuss: die neue Kreisjugendamtsleiterin Heike Rau (rechts), hier mit Kreisrätin Maria Noce aus Schwenningen. Die gebürtige Freiburgerin Heike Rau leitet mit 200 Mitarbeitern das größte Amt in der Kreisverwaltung. Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

„Wenn man mit ihnen spricht, kommt dann doch heraus, dass sie es mitbekommen und sich die Decke über den Kopf gezogen haben.“ Eine Unterbringung in einem Heim oder einer pädagogisch betreuten Wohngruppe ist aber nur das letzte Mittel der Wahl. Zunächst prüfen die Mitarbeiter des Jugendamtes, ob die Kinder bei Tanten oder Onkeln unterkommen können.

„Wenn die Helferressourcen rund um die Familie nicht vorhanden sind, müssen wir die Kinder in Obhut nehmen, diese Fälle haben wir leider immer wieder“, so Heike Rau. Betroffen seien hauptsächlich jüngere Kinder, während Jugendliche im Alter von 14 oder 16 Jahren häufig von selbst das konfliktbeladene Elternhaus verlassen und zu Oma und Opa ziehen.

Dennoch: Die Wohngruppen für Inobhutnahme im Landkreis waren im vergangenen Jahr an zwei Monaten überbelegt, die Verwaltung des Jugendamtes prüft die Ausweitung der Plätze und sucht Pflegefamilien, die Kinder aus Inobhutnahmen aufnehmen.

Schulsozialarbeit als niederschwelliges Hilfsangebot

Während der Schulzeit habe man ein niederschwelliges Hilfssystem an den Schulen, etwa in Form der Schulsozialarbeit, so Jugendamtsleiterin Heike Rau. Dort würden die Eltern bei Konflikten und Schwierigkeiten erfahren, „dass es keine Schande ist, wenn man als Eltern auch mal schlechte Zeiten hat“.

Die steigenden Fallzahlen zehren am Personal des Jugendamtes, das mit 200 Mitarbeitern das größte Amt innerhalb der Landkreisverwaltung ist. Schließlich muss allen Meldungen nachgegangen werden und passende Maßnahmen umgesetzt und entsprechende Verfahren eingeleitet werden. Ungefähr die Hälfte der Jugendamtsmitarbeiter gehört zum allgemeinen sozialen Dienst (ASD) und zum Kriseninterventionsdienst.

Jugendamt bewältigt Vielzahl von Aufgaben

Darüber hinaus hat das Jugendamt noch weitere 25 Aufgaben, angefangen vom Unterhaltsvorschuss über Pflegefamilienarbeit bis zu Kitagebührenbefreiung, Eingliederungshilfe oder Umgangsregelung mit Kindern. Ein Anstieg ist auch bei den klassischen Jugendhilfeleistungen zu beobachten. Waren sie im vergangenen Jahr schon um 16 Prozent auf 1838 Fälle gestiegen, meldete das Kreisjugendamt in diesem Juni einen Rekord: 2000 Kinder und Jugendliche erhalten laufend Hilfe – dies sind aber nicht alles Kinderschutzfälle, sondern auch Unterstützungsangebote an Familien, Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Erziehung in einer Tagesgruppe oder in Vollzeitpflege.

Sozialdezernentin Silke Zube hat deshalb eine Personalaufstockung um 2,58 Stellen in der Verwaltung des Jugendamtes und bei der Gruppenleitung beantragt, die vom Jugendhilfeausschuss auch einstimmig genehmigt wurde. Aufgrund der Fallzahlen wären sogar 4,77 Stellen zusätzlich nötig gewesen, doch wurde der Stellenbedarf pauschal um fünf Prozent gekürzt, weil KI eingesetzt und die Sachbearbeitung der Fälle in den nächsten Monaten effizienter gestaltet werden soll.

Rechtsanspruch auf Jugendhilfe besteht

„Bei vielen Hilfen gibt es einen Rechtsanspruch“, gab die Jugendamtsleiterin Heike Rau zu bedenken, doch wolle man auch überprüfen, ob Hilfen für junge Volljährige nicht reduziert werden können. Man müsse sich fragen, ob die Hilfe wirklich dazu beitrage, dass sich der junge Mensch verselbstständige. Hier sei die Jugendhilfe in der Vergangenheit schon „sehr wohlwollend unterwegs“ gewesen.

Das Amt prüfe, ob es andere Möglichkeiten gibt, die jungen Menschen auf das Leben draußen vorzubereiten. Die Jugendamtsleiterin berichtete des Weiteren, dass mehrmals wöchentlich Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anträge auf Akteneinsicht eingereicht werden, deren Bearbeitung mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist.

Oft gehe es um Maßnahmen, welche von den Betroffenen abgelehnt werden, „die dabei zum Teil einen Ton anschlagen, der nicht akzeptabel ist“, so die Jugendamtsleiterin. Man muss aber allen Beschwerden nachgehen und schauen, ob von den Mitarbeitern ein Fehler gemacht wurde. „Letztlich kommt bei den meisten Beschwerden heraus, dass es nicht so ist.“

Jugendamt mit exorbitanter Ausgabendynamik für Landkreis

Landrat Sven Hinterseh bezeichnete die „exorbitante Ausgabendynamik“ in der Jugendhilfe als Riesenproblem. Für die CDU sprach Andreas Braun die Jugendamtsleiterin direkt an: „Sie sind nicht zu beneiden, hier wird Herausragendes geleistet“, zudem müssten Entscheidungen häufig in Zeitnot getroffen werden. SPD und Grüne sagten ebenfalls Unterstützung zu.

Frank Bonath (FDP) forderte, trotz Sparbemühungen die Prävention zu erhalten, damit es nicht hinterher teurer komme. Alfred Zahn vom Kinderschutzbund meinte, es müssten noch mehr Stellen geschaffen werden als beantragt: „Erst wenn wir keine Heimeinweisungen mehr brauchen, haben wir genügend Personal.“ Schulen und Kindergärten seien sehr wichtig, wenn sie in den Ferien oder am Wochenende nicht da seien, werde es in manchen Familien schwierig.