Auf ein grandioses erstes Wochenende im Biergarten unter dem Wasserturm schauen die Festivalmacher mehr als glücklich zurück. Trotz des widrigen Wetters war der Biergarten jeden Tag bestens besucht und die Stimmung des Publikums grandios.

Der Sonntagmorgen begann mit dem traditionellen ökumenischen – und überaus gut besuchten – Familiengottesdienst, den Pfarrer Alexander Köhrer, Gemeindereferentin Sigrun Mei und Alicja Garcia-Bernal unter dem Titel „Gott ist wie Wind“ mit der Ferienzaubergemeinde feierten. Die Band Tibi Deo begleitete die Veranstaltung.

Schmissige Blasmusik

Im Anschluss unterhielten die „Heimathelden“ das Publikum zum Frühschoppen und Mittagessen mit schmissiger Blasmusik – vom „Kufsteinlied“ bis zu „Rosamunde“. Das Kinderland war gut besucht, die Essensstände waren gut frequentiert. Der zwischendurch einsetzende Regen konnte die Stimmung nicht drüben, viele ließen den Sonntag am Wasserturm gemütlich ausklingen.

Die „Palermo Pop Pistols“ zauberten mit italienischen Schlagern südländisches Flair aufs Festivalgelände. Foto: Siegmeier

Mit italienischen Schlagern zum Mitsingen ließen die „Palermo Pop Pistols“ am Freitagabend die massiven Regenschauer fast vergessen und spielten sich in die Herzen des Publikums. Eingehüllt in Plastik oder gut geschützt unter dem Regenschirm wurde eifrig mitgesungen und mitgetanzt.

Trockene Plätzchen

Wer lieber ein trockenes Plätzchen suchte, der wurde ebenfalls fündig, denn die meisten Bereiche des Festivalgeländes sind mittlerweile gut überdacht – in diesem Jahr der eine oder andere Bereich mit Blick auf die Wetterprognose vielleicht ein wenig mehr.

Die acht Jungs mit Sonnenbrille zauberten mit Songs von Eros Ramazotti, Umberto Tozzi oder Adriano Celentano südländisches Flair auf den Platz, und so manche Erinnerung an den letzten Italienurlaub oder die Vorfreude auf den anstehenden Sommerurlaub machte sich breit.

Die Band „Audio“ sorgte für beste Stimmung am Samstag. Foto: Siegmeier

Partymusik vom Feinsten servierten „Audio“ am Samstagabend. Die Coversongs und Eigenkreationen der Band aus Deißlingen kamen bestens an. Das Publikum sang und tanzte voller Begeisterung bei bestem Ferienzauberwetter mit. Und auch am Samstag wurde der Biergarten wieder Treffpunkt für Jung und Alt.

So geht es weiter

Am Montagabend geht es im Biergarten ohne Programm weiter, am Dienstag sorgen „Orangefuel“ mit ihrer orangebunten Show für frischen Wind im Biergarten. Alles, was der Band gefällt, wird gespielt. Lieder von lebenden und abgelebten Komponisten. Eigenwillig aber charmant, originalgetreu oder umarrangiert. Man darf gespannt sein.

Weitere Infos gibt es unter: www.ferienzauber.de