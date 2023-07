Besser hätte der Auftakt des Rottweiler Ferienzaubers nicht sein können: Mit dem Topact Jan Delay und Disko No. 1 sorgten die Festivalmacher, nach dem coronabedingt zaghaften Start im vergangenen Jahr, am Freitagabend für einen fulminanten Start des Festivals vor ausverkauftem Haus.

Bereits eineinhalb Stunden vor Konzertbeginn hatte sich am Eingang eine lange Schlange gebildet, wartend darauf, die besten Plätze zu ergattern. Bis in den letzten Winkel war das Neckartal zugeparkt. „Wir mussten erst noch die Parksituation in den Griff bekommen“, entschuldigte sich MuM-Vereinsvorsitzender Reiner (Archie) Armleder bei der Begrüßung. Und auch der Stromausfall kurz vor Ende des Konzerts tat der Stimmung keinen Abbruch.

Energiegeladene Show

Jan Delay brachte am Freitagabend vor gut 1800 Gästen mit seiner Band Disko No. 1 das Kraftwerk mit seiner energiegeladenen Show, wortwörtlich zum Vibrieren. Mit seiner gewohnt lässig-hanseatischen Art und seiner markanten Stimme ist Jan Delay unverwechselbar. Was ebenfalls nicht fehlen darf: Hut und Sonnenbrille.

Doch nicht nur das Äußere des Künstlers ist unverkennbar. Jan Delay und seine grandiose Band spielen mit Disco, Trap, Funk, Afrobeats, Ska, Arenatechno, Reggae, Rock, Soul. So sorgten Trompete und Saxofon für Ska-Elemente, während die drei fantastischen Sängerinnen ihre gesamte stimmliche Power in die Soul-Parts legten.

Es wird heiß an diesem Abend

Dass es heiß wird bei der Show, wird bei den ersten Takten des Konzerts klar, als er mit dem „Intro“ von seinem aktuellen Album „Earth, Wind & Feiern“ den Abend im Kraftwerk eröffnet. Spaß jedenfalls hat Jan Delays Publikum, das alles mitmacht, sei es beim Tanzen, beim Mitsingen oder Lachen über Witze. Das Konzert erreicht seinen Höhepunkt mit Delays größten Hits wie Klar, Oh Jonny, Feuer, Türlich, Türlich und Disco. Und dieses Ferienzauber-Highlight wollte gar nicht zu Ende gehen. Gleich mehrere Zugabe-Blöcke gab Jan Delay mit seiner Band, als dann plötzlich die Lichter im Kraftwerk erloschen und das Publikum laut johlte. Doch die Profis auf der Bühne überbrückten den kurzzeitigten Blackout perfekt, machten akustisch weiter, bevor dann auch wieder die Lichter angingen und die Bühne in pinkfarbenes Licht tauchten. Nach mehr als zweistündiger perfekter Bühnenshow und bester Party wurden Delay und Disko No. 1. schließlich unter tosenden Applaus verabschiedet.