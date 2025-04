Das Rottweiler Sommerfestival steht in den Startlöchern. Das sind die Highlights, die bislang feststehen.

Vom 23. Juli bis 17. August steigt in Rottweil wieder das Sommerfestival Ferienzauber. Das Line-Up wächst stetig, doch einige Top-Acts stehen bereits fest.

Es ist die 37. Runde, der Ferienzauber ist seit mehr als drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Kulturszene in der Region mit dem Wasserturm und dem Kraftwerk. Das Kraftwerk bietet dabei nicht nur Platz für bis zu 2000 Gäste, sondern auch eine spektakuläre Atmosphäre. Der Wasserturm ist der perfekte Ort, um bei einem kühlen Getränk und guter Musik den Sommer zu genießen.

Lesen Sie auch

Benefiz – ganz ohne Strom

Unter dem Motto „Fast Alles Ohne Strom“ steht das Benefizkonzert für die „Sternschnuppe“ am Mittwoch, 23. Juli, im Kraftwerk auf dem Festivalprogramm. Acht Musiker und die Musikkapelle Altoberndorf bringen die Musik der Toten Hosen auf ganz besondere Weise auf die Bühne: unplugged und orchestral.

Dieses Benefizkonzert für das Kinder- und Jugendhospiz „Sternschnuppe“ ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Der Eintritt kostet elf Euro, davon gehen zehn Euro direkt als Spende an das Hospiz in Villingen-Schwenningen.

Auf seiner Messias-Tour macht Timon Krause am Dienstag, 29. Juli, im Kraftwerk Station. Der berühmte Mentalist wird mit seiner erfolgreichen Show „Messias“ in Rottweil das Publikum mit verblüffenden Demonstrationen und tiefgründigen Einblicken in die menschliche Psyche begeistern.

Zwei wirklichgroße Namen

Zweifellos zu den Highlights im Ferienzauber-Programm 2025 zählt Amy Macdonald, die am Donnerstag, 24. Juli, im Kraftwerk zu erleben sein wird. Das Konzert ist bereits ausverkauft, aber wer das Glück hatte, ein Ticket zu ergattern, kann sich auf einen unvergesslichen Abend mit der schottischen Sängerin und Songwriterin freuen. Mit ihren Hits wie „This Is the Life“ und „Mr. Rock & Roll“ hat sie die Herzen ihrer Fans erobert.

Zu den Top Acts der 37. Runde gehört aber auch Nico Santos. Der kommt am Freitag, 25. Juli, ins Kraftwerk. Der deutsche Popstar und Hitlieferant hinter Songs wie „Rooftop“ und „Better“, wird mit seiner charismatischen Stimme und seinem musikalischen Talent das Publikum begeistern. Tickets für das Konzert sind noch im Vorverkauf zu bekommen.

Bühnenjubiläum vonHeinrich del Core

Heinrich del Core feiert dann am Montag, 28. Juli, im Kraftwerk sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Der beliebte Comedian mit Rottweiler Wurzeln ist ein Garant für beste Unterhaltung – und bei diesem Jubiläum dürfen sich die Fans auf eine besonders humorvolle und emotionale Show freuen.

Auf weitere Ankündigungen für die Abende am Wasserturm will das Ferienzauber-Team laut Ankündigung nicht mehr lange warten lassen. „In den kommenden Wochen werden wir noch viele weitere großartige Programmpunkte bekanntgeben“, versprechen die Festivalmacher.

www.ferienzauber.de