Ferienzauber Rottweil: Flohmarkt und Weißwurst zum Finale

1 Der Flohmarkt lockte Große und Kleine an. Das Angebot war einmal mehr riesig. Foto: Siegmeier

Der Ferienzauber am Wasserturm endet mit zwei Klassikern. Auch am letzten Tag platzt der Biergarten trotz der Hitze aus allen Nähten.









Zweieinhalb Wochen Ferienzauber mit viel Musik, Spaß und Biergartenatmosphäre sind am Sonntag mit dem traditionellen Weißwurstfrühstück und dem Kinderflohmarkt zu Ende gegangen. Bereits bevor der Biergarten am Sonntag seine Pforten öffnete, herrschte am Waldrand zur Imster Straße hin und auf dem Fußweg geschäftiges Treiben. Der beliebte Flohmarkt wurde hier akribisch vorbereitet.