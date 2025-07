Dieser Tage laufen die Aufbauarbeiten auf dem Festivalgelände des Ferienzaubers unterm Wasserturm auf Hochtouren.

Biergarnituren werden aufgestellt, die Bars eingerichtet, Sand für den Beach aufgeschüttet, der große Schirm aufgehängt und Pavillons und Überdachungen angebracht, denn was vor zuviel Sonne schützt, hilft bei Regen allemal. „60 Prozent des Geländes sind mittlerweile überdacht, und der Platz ist befestigt“, lädt Ferienzauber-Geschäftsführer Mike Wutta ein. Die Ferienzauber-Sonnen auf dem Gelände und auf den T-Shirts der Helfer strahlen schon mal um die Wette.

Auch in diesem Jahr gibt es an 16 von 18 Tagen wieder ein bunt gemischtes Konzertprogramm: gleich zum Auftakt das Trio „Herrenabend“, am Freitag die „Palermo Pop Pistols“ und am Samstag „Audio“.

Zwei neue Caterer

Beim Catering erwartet die Gäste Bewährtes vom Hofgut Neckarburg. Aber es wird auch zwei neue Caterer auf dem Gelände geben. „Und an den Wochenenden haben wir zusätzlich wechselnde Catering-Partner“, informiert Wutta.

„Wir hatten im Kraftwerk einen total starken Start, so wollen wir am Wasserturm weitermachen“, sagt Mike Wutta. Hochmotiviert sind übrigens auch die gut 140 Helfer. „Wir hatten dieses Jahr 160 Anfragen, das ist soviel wie noch nie“, freut sich Wutta.

Für die kleinen Gäste gibt es wieder das Kinderland, das in diesem Jahr ebenfalls mehr überdachte Bereiche und jede Menge Spiel- und Bastelangebote hat.

Tiefgarage bietet Parkplätze

Der einzige Wermutstropfen ist, „dass die Wiesen zumindest in den ersten Tagen nicht als Parkplatz dienen können. Die sind einfach zu nass. Das möchten wir den Wiesen und den Autos nicht zumuten“, sagt Wutta. Die Tiefgarage der Berufsschule sei aber geöffnet und biete eine Fülle an Parkplätzen.