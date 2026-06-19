Ferienzauber in Rottweil: Top-Stars, Biergarten – und was Mike Wutta zu den Plänen bei der LGS sagt

Am 22. Juli beginnt der Rottweiler Ferienzauber mit Kamrad im Kraftwerk. Der Blick richtet sich aber bereits in Richtung Landesgartenschau. Und da gibt es noch einige Fragen.

Sommer, Sonne, Ferienzauber - bald ist es wieder soweit und das Rottweiler Sommerfestival startet im Kraftwerk und sorgt dann in der zweiten Hälfte am Wasserturm für Biergartenidylle und Unterhaltung. Festivalgeschäftsführer Mike Wutta informiert im Gespräch über Aktuelles, Neues und gewährt auch einen kleinen Einblick in die Ideen und Pläne für das Landesgartenschaujahr.

Eines gleich vorweg: Selten gab es im Kraftwerk eine solche Dichte bekannter Künstler, wie in diesem Jahr. Angefangen von Kamrad, Ronan Keating, Clueso und Capital Bra, bis hin zum Ferienzauberklassiker Heinrich Del Core mit seinem Comedy Club.

Die beiden Abschiedskonzerte der Acabellas sind bereits ausverkauft, „aber für die anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten“, lässt Mike Wutta wissen.

Clueso und Ronan Keating im Kraftwerk

Qualität, statt Masse zu bieten, haben sich die Festivalmacher auf die Fahnen geschrieben, und so wartet der Ferienzauber mittlerweile mit weniger Kraftwerk-Konzerten auf, hat aber dafür in diesem Jahr mit Clueso und Ronan Keating zwei Künstler im Programm, die sonst ganze Stadien füllen und im Kraftwerk in fast schon familiärer Atmosphäre auf der Bühne stehen. „An Clueso waren wir schon lange dran. Jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Wutta. Und auch Ronan Keating sei für Rottweil eine große Nummer. Wer also noch Karten braucht, der sollte sich rechtzeitig dran machen. Zu gut 80 Prozent sind die Veranstaltungen bereits ausverkauft.

Kostenfreie Konzerte

Nach einer intensiven Woche im Kraftwerk geht es dann in bewährter Manier an den Wasserturm. Auftakt des Biergartens ist am Donnerstag, 30. Juli, mit Maria & The Rhythm Boosters. Bis zum 16. August gibt es jeden Abend kostenfreie Konzerte. Freitags und samstags stehen Partyabende an. Die Montage sind veranstaltungsfrei.

Bei der Gastro das Angebot erweitert

Am Konzept am Wasserturm werde sich nichts ändern, auch das Kinderland bleibt, wie gehabt. Lediglich bei der Gastro werde das Angebot nochmals ein wenig erweitert, sagt Mike Wutta, der verrät, dass bereits jetzt die Landesgartenschau 2028 bei den Festivalmachern in den Blick rückt.

Gespräche und Ideenaustausch mit der Stadt und der Landesgartenschau gGmbH habe es bereits gegeben. Die Idee sei, bereits im nächsten Jahr mit einer kleineren Veranstaltung auf dem Landesgartenschaugelände zu starten. „Auch um den Leuten Lust zu machen, auf das, was kommt“, so die Idee der Macher. Im Oktober werde man sich mit der Stadt darüber nochmals verständigen.

Ferienzauber auch 2028

Ansonsten werde man für 2027 regulär planen. „An der Landesgartenschau würden wir uns gerne beteiligen. Wir sind offen, und es ist uns wichtig, miteinander etwas zu machen und nicht gegeneinander“, so Wutta, der aber auch deutlich macht, dass es 2028 keinesfalls ein Jahr ohne Ferienzauber geben werde. „Der Ferienzauber steht für Rottweil. Und den Part am Wasserturm wollen wir auf jeden Fall beibehalten“, betont er.

Konzert auf LGS-Gelände?

Auf dem Landesgartenschaugelände ein Großkonzert für 5000 Besucher zu organisieren, sei zwar einerseits reizvoll, aber dafür müsse man nicht nur spätestens im Herbst mit den Planungen beginnen, sondern es müssten auch noch viele Dinge wie Zufahrt, Sicherheit, Parken, Ausfallbürgschaft und Co. im Vorfeld geklärt werden. „Wir wollen als Ferienzaubermacher durch solch eine Veranstaltung auf keinen Fall ein Risiko für den Ferienzauber 2029 eingehen“, macht Wutta deutlich.

Die Landesgartenschau sei ein Leuchtturmprojekt, aber es dürfe nicht so sein, dass im Anschluss Veranstaltungen, die es bereits lange gibt, darunter leiden. „Dafür kämpfen wir. Wir haben schon so viel Herzblut in den Ferienzauber gesteckt und schon zu viel erlebt“, so Wutta weiter.

Keine komplette Verlegung

Und er macht auch klar, dass der Ferienzauber keinesfalls komplett aufs Landesgartenschaugelände verlegt werde. Jetzt müsse man sich erst mal einigen, ob man zusammen etwas hinbekomme. Eine Lösung gebe es bislang noch nicht. „Wir haben unsere Ideen vorgetragen. Momentan liegt der Ball bei der Stadt“, sagt Wutta, der aber jetzt zunächst mal den Ferienzauber 2026 im Blick hat und sich schon sehr darauf freut. „Das wird klasse. Im Kraftwerk, wie am Wasserturm“, ist er sich sicher.