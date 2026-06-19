Ferienzauber in Rottweil: Top-Stars, Biergarten – und was Mike Wutta zu den Plänen bei der LGS sagt

Am 22. Juli beginnt der Rottweiler Ferienzauber mit Kamrad im Kraftwerk. Der Blick richtet sich aber bereits in Richtung Landesgartenschau. Und da gibt es noch einige Fragen.
Sommer, Sonne, Ferienzauber - bald ist es wieder soweit und das Rottweiler Sommerfestival startet im Kraftwerk und sorgt dann in der zweiten Hälfte am Wasserturm für Biergartenidylle und Unterhaltung. Festivalgeschäftsführer Mike Wutta informiert im Gespräch über Aktuelles, Neues und gewährt auch einen kleinen Einblick in die Ideen und Pläne für das Landesgartenschaujahr.