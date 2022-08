15 Energie? Können sie. Foto: Cools

Tanzen, toben, schreien, schwitzen, springen und "moshen" – "LaBrassBanda" verlangte der Menge am Freitagabend im Kolossaal alles ab und bot im Gegenzug rund zwei Stunden voll fetter bayerischer Bläsersounds, bei denen Stillstehen zur echten Herausforderung wurde.















Rottweil - Rhythmisch, voller Energie und ein bisschen verrückt – so richtig einordnen kann man die acht Jungs, die da in Lederhosen und barfuß auf der Bühne des Kraftwerks stehen, anfangs nicht. Was beim Konzert am Freitagabend in Rottweil aber von Anfang an klar ist: Die gehen ab – und wissen, wie man eine Menge mitreißt. Da wird die Frage, welches Genre die Oberbayern denn nun bedienen, ganz schnell unwichtig.

Wieder ausverkauft

Als die Blasmusik-Virtuosen das letzte Mal in Rottweil waren, platzte die Location am Wasserturm aus allen Nähten. "Uns war klar, dass es nächstes Mal ein Auftritt im Kraftwerk sein muss", betont der MuM-Vorsitzende Reiner "Archie" Armleder die Beliebtheit der Musiker. Und die Organisatoren beweisen den richtigen Riecher: Das Konzert ist abermals ausverkauft.

Keine Frage, dass die Menge im Kolossaal nach zwei Jahren des Wartens und der wild-verrückten Vorgruppe "BEDA" von Anfang an heiß auf die bayerischen Gypsy-Brasser ist. Und die haben mit mehr als 20 Songs ein beachtliches Programm mitgebracht. Trotz aller Springerei und so manchem Moshpit, der sich an diesem Abend bildet, erinnert "LaBrassBanda"-Leadsänger und -Trompeter Stefan Dettl schon zu Beginn daran, bei aller Euphorie aufeinander Acht zu geben.

Einfach dem Gefühl folgen

Ein Konzert erstmal mit ein paar neuen Liedern beginnen? Macht man eigentlich nicht, weiß auch Dettl. "LaBrassBanda" tut es trotzdem – oder gerade deshalb?Im Verlauf des Konzerts offenbart sich das Geheimrezept der bodenständigen Kombo: Grenzen durchbrechen, Neues wagen und dem Gefühl folgen.

Musikalisch macht die Mischung den Zauber der Gruppe aus. Jede Menge Blasmusik – von Staub der Klischees befreit – dazu mal ein bisschen Jazz, mal Reggae, etwas Polka, zwischendurch Balkanklänge oder ein musikalischer Ausflug in den Süden, nach Lust und Laune, wie es eben passt – weg vom Schubladendenken, hin dazu, einfach unbeschwert das zu tun, was einem in den Sinn kommt.

Was könnte da besser passen als die Zeile "S’ Leben is’ schee" im Einstiegssong "IndieHö"? Und zum "Danzn" muss man die Rottweiler erst gar nicht auffordern. Das tun sie von allein. Ebenso wie die Musiker auf der Bühne übrigens. Da lässt sich Tuba-Spieler Matthias Hoffmann auch nicht von seinem "Gipshax" abhalten.

Bodenständig und lässig

Was "LaBrassBanda" so sympathisch macht? Es ist wohl ihre lässige, bodenständige Art, wie die Zeilen "I bin ganz normaler Bauersbua und trag i a koane fancy Schuah, gebn die Fiass bei mir nia a Ruah" im Lied "Discobauer" beweisen. Politische Statements braucht’s an diesem Abend nicht, nur so viel: "Alles, was zählt, ist, füreinander da zu sein und aufeinander aufzupassen", sagt Frontmann Dettl.

Und dass ein Kaffee doch hin und wieder mal gern gegen ein Bier eingetauscht wird, dürfte den Fans ebenfalls aus der Seele sprechen. In Kombination mit eingängigen Melodien und Rhythmen, wie bei "DaOideMo" oder "Ujemama", entsteht eine mitreißende Mischung.

Die Menge tobt

Natürlich darf auch der All-time-favorite "Autobahn" an diesem Abend in Rottweil nicht fehlen und erzielt die erwartete Wirkung: Die Menge tobt und springt und lässt alle Freude raus – so wie es sich "LaBrassBanda" wünscht, denn "wir sind eine Live-Band, wir wollen euch lachen und schreien sehen", erklärt Frontmann Stefan Dettl, wieso Online-Konzerte weit weg von einer echten Alternative sind.

Band und Publikum geben an diesem Abend alles an Energie und verabschieden sich am Ende nach einem wirklich "Scheena Dog" mit einem dicken Grinsen im Gesicht.