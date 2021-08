17 Einzigartige Location am Rottweiler Wasserturm: der Ferienzauber lockte bereits an den ersten Tagen viele Besucher, die nach langer Zeit das Ambiente wieder genossen.. Foto: Thomas Riedlinger

Am Wochenende lockte der Ferienzauber erneut viele Besucher unterschiedlichster Altersklassen bei teils herrlichem Wetter und der Band "Jam Machine", die für die musikalische Unterhaltung sorgte, an den Wasserturm.

Rottweil - "Für uns ist es ein Experiment", sagte Gitarrist und Sänger Werner Müller vor dem Auftritt. "Normalerweise kennt uns das Rottweiler Publikum als ›Soul Machine‹ mit einem kompletten Bläser-Ensemble. Heute sind wir in abgespeckter Form als ›Jam Machine‹ ohne die Bläser und ohne unseren im Urlaub weilenden Bassisten hier, sozusagen unplugged. Das wird spannend – für uns und fürs Publikum", lachte er.

Mit vielen Blues- und Soul-Stücken und auch Rockklassikern wussten sie jedoch die Besucher am Wasserturm sehr gut zu unterhalten und jede Skepsis war völlig unbegründet.

Einen weiteren Abend lang ließen es sich die zahlreichen Besucher auf dem Gelände am Wasserturm gut gehen und genossen einen herrlichen Sommerabend unter dem neuen "Magic Sky" als Überdachung. Dieser scheint sich nach dem Wasserturm selbst schon fast als neues Aushängeschild des Ferienzaubers zu mausern.

Vielen ist Schutz nach wie vor wichtig

Auch wenn sich einzelne Besucher – aus Gedankenlosigkeit oder anderen Gründen – nicht an das Tragen von Masken beim Umherlaufen hielten, so konnte man doch sehen, dass vielen diese Art des Schutzes nach wie vor sehr wichtig ist und dass sich die überwiegende Mehrheit an diese Vorsichtsmaßnahme hielt und die Maske erst am Tisch zum Reden oder zum Essen abnahm.

Schon besser als noch beim Auftakt am Donnerstag zeigten sich Bar und Imbissstände auf die Besucher vorbereitet. Lange Schlangen beim Anstehen entstanden kaum noch oder wurden dann relativ schnell durch das engagierte Personal abgearbeitet. Hier zeigte sich schon nach zwei Tagen die Routine, die beim ersten Ansturm erst hatte gefunden werden müssen.

Egal ob Crêpes oder Köstlichkeiten aus dem Holzbackofen, Snacks, profane Currywurst oder Fleischküchle mit Pommes oder einfach nur ein Cappuccino oder leckeres Eis – für wirklich jeden Geschmack war etwas geboten und niemand musste hungrig oder gar durstig bleiben. Denn auch die Bar war für fast alle Bedürfnisse reichhaltig ausgestattet und hatte so viele Getränke vorrätig, dass sie einfach verkauft werden mussten.

Fortsetzung am Donnerstag

Nach einem völlig verregneten Sonntag wird der Ferienzauber am kommenden Donnerstag fortgesetzt. Immer am Donnerstag und Freitag sind der Biergarten und die damit verbundenen Verköstigungsmöglichkeiten von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstag gilt dies von 17Uhr bis 0 Uhr und sonntags von 17 Uhr bis 21 Uhr.

Am Donnerstag, 5. August, gibt es Unterhaltung von "Herrenmusik", gefolgt von Lynda Cullen am 6. August. Den 7. August bestreitet Ralf Trouillet, bevor am 8. August Pit Plietsch die zweite Woche des Ferienzaubers beschließt.

Am dritten Wochenende tritt am Donnerstag, 12. August, die Linda-Kyei-Swing-Combo auf, der am Freitag, 13. August, Jürgen Koringer folgt. "Ger-Man" am Samstag, 14. August, und "Mein Heimatland" sowie "Penny X" am Sonntag, 15. August, komplettieren das Programm des diesjährigen Ferienzaubers.