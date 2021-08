8 Foto: Kienzler Foto: Schwarzwälder Bote

Ferienzauber: Vier Musiker führen durch die Jahrzehnte der Popmusik / Lauschiger Sommerabend

Rottweil. Es sind dann doch überwiegend die Damen, die bei der "Herrenmusik" mitklatschen und mitsingen. Männer, Frauen, Kinder, ganz egal – alle haben sie bei dieser Formation am Donnerstag ihren Spaß. Bereits am frühen Abend gibt es kaum noch Sitzplätze unter dem riesigen Ferienzauber-Schirm.

Ausgezeichnete Laune bei den Gästen und kein Regen mehr: Es ist angerichtet für die Herrenmusiker. Schon mit dem ersten Song packen Sebastian Schnitzer (Keyboard, Gesang), Tommy Sausen (Gitarre, Gesang), Volker Basler (Saxophon, Flöte, Gesang) und Gregor Lange (Schlagzeug) ihr Publikum.

Schnell ist klar, was die einzelnen Musiker drauf haben: Ausgefeilte eigene Arrangements bekannter Ohrwürmer – da werden schon mal zwei Titel kunstvoll im Wechsel in einen Song gepackt – das Ganze garniert mit instrumentalen Höhenflügen, seien es das unglaubliche Saxophonspiel von Volker Basler, die groovigen Tastenläufe von Sebastian Schnitzer, die charismatische Stimme von Tommy Sausen oder der rythmische Unterbau von Gregor Lange am Schlagzeug. Und auch den Satzgesang beherrscht das Quartett perfekt.

Es geht durch die Jahrzehnte der Popmusik. Ein Coverhit jagt den nächsten übers bunt beleuchtete Festgelände. Mit "Something Got Me Started" von Simply Red, "Every Breath You Take" von Police oder "Get Lucky" von Daft Punk setzt die Band gleich im ersten Teil Akzente, und die Gäste gehen mit.

Der Funke der handgemachten, groovigen Musik springt bei jedem Titel aufs Publikum über, dazu animiert die Band die Leute erfolgreich zum Mitmachen.

Natürlich hat die Herrenmusik auch etwas für die Damen mitgebracht. So sollen die Männer unterm Zelt für die Frauen "Bilder Von Dir" von Laith Al-Deen singen, anfangs noch etwas zaghaft, zeigen die Herren dann zur Freude der Frauenwelt doch guten Willen. So bekommen die Gäste alles, was den Rottweiler Ferienzauber ausmacht: Einen gemütlichen, lauschigen Sommerabend bei mitreißender Musik.

Offen bleibt nur noch, wie es zum Bandnamen "Herrenmusik" kam. "Das war einfach ein spontaner Einfall von uns, als wir nach einem Auftritt von einem Journalisten gefragt wurde, wie man uns eigentlich betiteln soll", erklärt Sebastian Schnitzer.