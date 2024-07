Ferienzauber in Rottweil: Gelungener Auftakt im Biergarten des Sommer-Festivals

Erfolgreich gestartet ist beim Rottweiler Ferienzauber der Biergarten unterm Wasserturm – trotz überraschender Regengüsse am Samstagabend beim Auftritt der „Buffalo Chips“.

Die Besucher ließen sich die Stimmung von den Wetterkapriolen keinesfalls vermiesen. Alle überdachten Sitzplätze waren schon recht bald besetzt. Der kurz nach Eröffnung des Biergartens einsetzende Regen verhinderte jedoch, dass das Festivalgelände an diesem Abend brechend voll wurde. Die unsichere Wetterlage – es regnete zwischendurch immer mal wieder – hielt den einen oder anderen doch vom Besuch ab.

Umso mehr bedankte sich Rainer Armleder, Vorsitzender des MUM-Vereins, bei den zahlreichen Gästen für deren Treue – auch bei schlechterem Wetter. Das bedeute wahre Wertschätzung der Arbeit der vielen Helfer.

Diese versorgten zügig die Gäste mit Getränken. Auch das Abwischen der Stehtische gehörte an diesem Abend zu deren Aufgaben.

Die Preise habe man dieses Jahr noch halten können, verkündete Armleder unter Beifall der Besucher von der Bühne. „Wir haben nur die Anzahl der Essenstände erhöht“.

Das musikalische Programm bei freiem Eintritt eröffnete am Samstag die Rock’n’ Roll-Band „Evil Robots“. Für die drei Musiker war es der erste offizielle Auftritt, wie Armleder verriet. Er lobte die Newcomer–Band. Das Publikum geizte nicht mit Beifall.

Nach deren Auftritt ging es mit den „Buffalo Chips“ weiter. Die drei Rockabilly-Musiker standen beim Ferienzauber letztmals vor neun Jahren auf der Bühne neben dem Wasserturm. Sie freuten sich riesig auf ihre Fans aus der Region. Spielfreude pur war zu spüren. Die große Rock’n’Roll-Party konnte beginnen. Einige Paare tanzten schon nach den ersten Titeln vor der Bühne auf dem steinigen Parkett.

Das Trio ließ mit ihrem reichhaltigen Repertoire Erinnerungen an die gute alte Zeit aufleben. Das begeisterte Publikum spendete reichlich Applaus.

Italienisches Flair unter dem großen Schirm

Am Donnerstag hatte die Ferienzauber-Biergartensaison mit dem Auftritt von Chris Metzger begonnen. Am Freitagabend brachten die „Palermo Pop Pistols“ bei lauen Sommernachtstemperaturen italienisches Flair unter den großen Schirm am Wasserturm.

Am Familiensonntag – das Wetter zeigte sich wieder von seiner besseren Seite – gehörte der Tag Jung und Alt. Nach dem Gottesdienst warteten viele Aktionen auf die Familien. Für Livemusik sorgte die Musikgruppe „Orangefuel“.