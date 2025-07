Ferienzauber in Rottweil

Im Kraftwerk im Neckartal hat am Mittwochabend der Ferienzauber 2025 begonnen. Gemeinsam mit der Musikkapelle Altoberndorf haben acht Musiker unter dem Titel „Fast alles ohne Strom“ ein weiteres Benefizkonzert gegeben. Diesmal gingen zehn Euro vom Eintrittspreis jedes Tickets gehen direkt als Spende an das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen.