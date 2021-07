Ferienzauber in Rottweil

1 Zum ersten mal überdacht der "Magic Sky" den Ferienzauber unterm Wasserturm. Foto: Riedlinger

Es war ein Ferienzauber-Auftakt wie aus dem Bilderbuch. Lange hatten Veranstalter und Gäste darauf warten müssen. Bei herrlichem Sommerwetter zog es am Donnerstag viele Besucher auf das Gelände am Wasserturm.

Rottweil - Die Veranstalter haben ganze Arbeit geleistet. So waren Fachbereichsleiter Bernd Pfaff vom Ordungsamt und zwei seiner Mitarbeiterinnen voll des Lobes: "Die vielen Helfer um Mike Wutta haben sich sehr eng und doch mit dem notwendigen Weitblick und Toleranz mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit einer stimmigen Organisation und einem funktionierenden Hygienekonzept". So sind die 3G, also geimpft, getestet oder genesen, für Personal wie Gäste vorgegeben, und direkt vor den Toren des Ferienzaubers gibt es Testmöglichkeiten. Beschilderungen vor den Imbißständen regeln das Anstehen mit Blick auf die nötigen Abstände.

Bereits lange vor dem offiziellen Beginn des Programms strömten am Donnerstag die Besucher und füllten das Gelände. Kein Wunder, denn ein Ferienzauber-Abend liegt ja bekanntlich lange zurück und auch der Sommer hat hier bisher Sonnenhungrige und Ausgehwillige nicht gerade verwöhnt.

Geräumige Zelte

Sofort ins Auge fällt dem Besucher des Ferienzaubers ein riesiger Schirm, der als Überdachung der Hauptfläche dient. "Mit diesem Magic Sky wollten wir einen ganz neuen Akzent setzen", sagte Mike Wutta. Gleichermaßen bei Regen wie auch bei starker Sonneneinstrahlung kann er die Besucher schützen. Zudem sind weitere Flächen als großräumige Zelte gestaltet – man weiß schließlich nie, was in den nächsten Tagen bis Mitte August wettertechnisch alles kommt. Das Karussell wurde ein wenig zur Seite gerückt und weist den Weg zu den Imbißständen. Getränke gibt es wie gehabt an der langen Bar und gleich daneben ist auf der linken Seite die Bühne für die Musiker aufgestellt. Die Dekoration mit Palmwedeln und Sonnenblumen verspricht heimeliges und zugleich exotisches Ambiente.

Für dieses Feeling war am Donnerstag auch die Band Son de Lui zuständig, die den Platz mit kubanischen Klängen flutete und für Urlaubsstimmung sorgte. Sie hatten bereits dreimal in den vergangenen Jahren bei der kubanischen Nacht gespielt und wussten auch jetzt wieder, die Zuhörer gekonnt zu unterhalten.

Endlich Sommer

Einfach mal wieder auszugehen, Freunde zu treffen und den schönen Sommerabend zu genießen – es war dem Publikum deutlich ansehen, wie sehr viele dies vermisst hatten. Endlich ist es Sommer, und es gilt, die Gunst der Stunde zu nutzen, denn wer weiß, wie lange das Wetter hält. Doch Gewitter gab es auch schon bei früheren Ferienzaubern. Und auf Regen folgt – meist – auch wieder Sonnenschein. Darauf hoffen Besucher und Veranstalter beim Rottweiler Ferienzauber, damit die viele Mühe nicht umsonst war.