2 Das Zirkuszelt fehlt 2021 und die Anordnung ist leicht verändert. Foto: Ferienzauber

Der Platz am Wasserturm verwandelt sich derzeit in einen Biergarten mit Bühne. Am Donnerstag, 29. Juli, beginnt der Ferienzauber 2021: bis einschließlich 15. August donnerstags bis sonntags, inklusive "umsonst & draußen"-Programm.

Rottweil - "Wir wollten keinen reinen Biergarten anbieten", berichtet Ferienzauber-Geschäftsführer Mike Wutta aus den Beratungen im Vereinsvorstand. "Also ist die kleine Außenbühne, die es sonst gibt, etwas größer geworden und etwas mehr in den Fokus gerückt." Nach einem Jahr Corona-Zwangspause soll es am Wasserturm wieder einen Treffpunkt, eine Plattform für den geselligen Austausch und das kulturelle Geschehen geben.

Für das Beiprogramm setzen die Festivalmacher auf Klassiker, die in neuem Gewand trotzdem Überraschendes bieten sollen. Vornehmlich sind es regionale Acts, die sich Freunde auf die Bühne mitbringen und ein Unplugged-Set bieten. "Künstlern, mit denen wir teilweise schon jahrelang etwas machen, wollten wir nach dieser Durststrecke eine Bühne bieten – aber trotzdem neues bieten", erklärt Wutta die Idee.

So groß der Wunsch auch ist, wieder etwas anbieten zu wollen: "Das Gefühl muss stimmen", schildert der Geschäftsführer die Stimmungslage aus dem Vorstand. Schließlich soll es zu dem passen, was den Ferienzauber ausmacht.

Trotzdem dürfte natürlich jedem klar sein: Der Ferienzauber 2021 unterscheidet sich von den bisher bekannten. Besucher müssen sich am Wasserturm vielleicht zunächst mal neu orientieren, denn manches hat einen anderen Standort bekommen. Zentrales Element bildet der Magic-Sky-Schirm, der mit seinen 24 Metern Durchmesser Schutz vor Sonne oder Regen bietet. Das Karussell ist dafür zur Seite gerückt. Das Bambuszelt hat seinen Platz gefunden und auch für Kinder gibt es einen kleinen Spielbereich.

Gleich geblieben sind die drei Zugänge: von der Heerstraße, der Imster Straße und der Charlottenhöhe her. Allerdings gibt es jeweils eine Kontrolle, denn für den Abend im Biergarten gilt die 3-G-Regelung für alle ab sechs Jahren. Wer keinen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen kann, braucht einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Der kann an einer der beiden mobilen Teststationen vor Ort gemacht werden – mit Blick auf die Wartezeiten raten die Festivalmacher aber dazu, dies in Ruhe vorab machen zu lassen.

Sich bei passendem Wetter spontan zu entscheiden, den Ferienzauber-Biergarten zu besuchen, ist aber natürlich möglich. Besucher brauchen keine Voranmeldung oder Reservierung, gehen nach der 3-G-Kontrolle aufs Gelände und suchen sich einen Tisch, an dem noch Platz ist und checken kurz per Luca-App oder am Einlass per Formular ein.

Bleibt die Inzidenz unter 10 dürfen bis zu acht Personen an einem Tisch sitzen, bei Werten zwischen 10 und 35 sind es acht Personen aus bis zu vier Haushalten. Zudem gelten die bekannten AHA-Regeln zu Abstand sowie Maskenpflicht auf Laufwegen und Anstehflächen vor SB-Ständen oder WC. Kontrollen, stellt Wutta klar, werde es keine geben. "Wir hoffen und glauben, dass sich die Besucher entsprechend verhalten", meint Wutta aus seiner Erfahrung mit dem Ferienzauber-Publikum.

Geschaut wird indes auf die Zahl der Besucher auf dem Gelände am Wasserturm. Eigentlich bietet das Areal Platz für 2500 Gäste. In Corona-Zeiten ist eine 60-Prozent-Auslastung zugelassen. Das wäre also 1700 Besucher. "Wir werden aber bei 1500 oder 1600 Schluss machen", kündigt Wutta an, dass die Grenzen nicht ausgereizt werden sollen.

Das Programm

Zum Auftakt am Donnerstag, 29. Juli, stehen "Son de Lui" auf der Bühne. Am Freitag ist es dann Leonie Gapp. Am Samstag ist Peter Arnegger Künstler des Abends und am Sonntag, 1. August, ist Barde Martin Weiss im Biergarten zu erleben.

In der zweiten Woche gibt es am Donnerstag, 5. August, "Herrenmusik". Lynda Cullen folgt am Freitag, 6. August, bevor Ralf Trouillet am Samstag und Pit Plietsch am Sonntag für Unterhaltung sorgen.

Die Linda Kyei Swing Combo eröffnet das kostenfreie Bühnenprogramm in der dritten Ferienzauber-Woche am Donnerstag, 12. August. Jürgen Koringer am Freitag, "The Ger-Man" am Samstag und schließlich "Mein Heimatland" sowie "Penny X" am Sonntag, 15. August, gestalten dann die letzten Festivaltage.

Geöffnet ist der Biergarten donnerstags und freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 0 Uhr sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr.